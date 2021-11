FARNESINA | Giovedì la presentazione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

Giovedì 18 novembre 2021, a partire dalle ore 11.00, avrà luogo, presso il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, la presentazione della VI edizione della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”.

“Tradizione e prospettive della cucina italiana: consapevolezza e valorizzazione della sostenibilità alimentare” è il tema portante della VI edizione, che unisce alla promozione dei prodotti agroalimentari italiani la valorizzazione della Dieta Mediterranea, quale modello di alimentazione e stile di vita sano e sostenibile. La rassegna, che si svolgerà dal 22 al 28 novembre 2021 presso la rete diplomatico-consolare all’estero, si è affermata negli anni come una delle iniziative di punta per promuovere all’estero il meglio della filiera italiana agroalimentare e della tradizione eno-gastronomica, dimostrandosi uno dei pilastri della strategia di internazionalizzazione del made in Italy delineata nel Patto per l’export.

Aprirà i lavori il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, seguito dagli interventi del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, e del Sottosegretario all’Istruzione, Barbara Floridia. Parteciperà inoltre il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini.

L’evento sarà moderato dal Direttore Generale per la promozione del Sistema Paese della Farnesina, Lorenzo Angeloni.