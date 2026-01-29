Il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Giorgio Silli ha partecipato a Panama al II Foro Economico dell’America Latina e dei Caraibi, appuntamento internazionale di alto profilo organizzato dalla Banca di Sviluppo dell’America Latina e dei Caraibi (CAF) in collaborazione con la Repubblica di Panama.

L’evento ha riunito sei Capi di Stato e di Governo dell’America Latina, oltre a rappresentanti istituzionali ed economici di oltre quindici Paesi e organizzazioni internazionali.

Nel suo intervento al Foro, il sottosegretario Silli ha ribadito «il ruolo centrale dello sviluppo sostenibile come elemento imprescindibile per garantire pace, sicurezza, democrazia e prosperità», confermando l’impegno dell’Italia a sostegno di una crescita inclusiva e responsabile nella regione latinoamericana e caraibica.

A margine dei lavori, il rappresentante della Farnesina ha svolto una fitta agenda di incontri istituzionali, incontrando i Ministri panamensi degli Affari Esteri, del Commercio e dell’Ambiente, il Vice Ministro degli Affari Multilaterali e della Cooperazione e il Presidente dell’Assemblea Nazionale di Panama.

I colloqui hanno consentito di approfondire le opportunità economiche e commerciali per le imprese italiane, tema al centro anche degli scambi con la Camera di Commercio Italo-Panamense e con le aziende italiane presenti nel Paese.

Nel corso della missione, Silli ha inoltre avuto incontri con il Segretario Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), la Segretaria Generale dell’Associazione degli Stati dei Caraibi (ACS), la Direttrice Esecutiva del Sistema di Integrazione Centroamericana (SICA), il Segretario Generale dell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) e con Susana Sumelzo Jordán, Segretaria di Stato per l’Iberoamerica e i Caraibi della Spagna.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al dialogo parlamentare: nel colloquio con il Presidente del Parlamento Latinoamericano e Caraibico (Parlatino) è stato ribadito il valore della diplomazia parlamentare e della cooperazione interregionale come strumenti fondamentali per affrontare le sfide del contesto internazionale attuale.

La partecipazione italiana al Foro conferma il ruolo attivo della Farnesina nel rafforzare i rapporti politici ed economici con l’America Latina e i Caraibi, promuovendo sviluppo sostenibile, cooperazione multilaterale e nuove opportunità per il sistema produttivo italiano.