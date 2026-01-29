Dopo anni di silenzio mediatico imposto dal chavismo, María Corina Machado è tornata a comparire in televisione in Venezuela. La leader dell’opposizione è apparsa brevemente su Venevisión, emittente privata considerata vicina al governo, in quello che è stato letto come un timido segnale di apertura democratica da parte dell’esecutivo ad interim guidato da Delcy Rodríguez.

La comparsa è avvenuta nel corso del telegiornale, che ha trasmesso un servizio con le dichiarazioni della Machado dopo il suo recente incontro a Washington con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Si tratta di pochi minuti di grande valore simbolico: la leader dell’opposizione non appariva su Venevisión dal 2018, e l’emittente – parte del gruppo mediatico Cisneros – da anni evita di dare spazio alle voci critiche nei confronti del governo.

Proprio per questo, la messa in onda del servizio è stata interpretata come un possibile disgelo nella censura che ha colpito l’opposizione venezuelana negli ultimi anni. Tuttavia, l’apertura è apparsa subito fragile e contraddittoria.

Poche ore dopo, infatti, è arrivata una netta retromarcia. Durante il programma “Con el Mazo Dando”, trasmesso dalla televisione statale Vtv, il potente ministro dell’Interno Diosdado Cabello, considerato la figura numero due del chavismo, ha lanciato un duro avvertimento contro Venevisión. «Ascoltami, Venevisión – ha dichiarato – senza clamore mediatico la tua immagine svanisce, senza titoli semplicemente scompare».

Un messaggio dal tono minaccioso che ha immediatamente ridimensionato il significato politico dell’episodio e confermato le tensioni interne al potere venezuelano, dove a segnali di apertura si affiancano ancora pressioni e intimidazioni verso i media e l’opposizione.

La breve apparizione televisiva di María Corina Machado resta dunque un gesto carico di simbolismo, ma inserito in un contesto ancora segnato da forti limiti alla libertà di espressione e da un controllo politico che continua a pesare sul panorama mediatico del Paese.