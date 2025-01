Presentato alla Farnesina il francobollo commemorativo emesso in occasione dei 150 anni di relazioni diplomatiche italo-peruviane, formalmente avviate il 23 dicembre 1874 con la firma del Trattato di amicizia, commercio e navigazione

L’evento e’ stato presieduto dal sottosegretario agli Affari Esteri Maria Tripodi su delega del ministro Antonio Tajani, e dall’ambasciatore del Peru’ in Italia, Manuel Cacho-Sousa.

Vi hanno preso parte anche rappresentanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy, di Poste Italiane e dell’Istituto Poligrafico – Zecca dello Stato, enti che hanno contribuito alla realizzazione dell’emissione filatelica.

Il francobollo raffigura il Palazzo di Torre Tagle, sede del Ministero delle Relazioni Estere del Peru’, e il Palazzo Ministero degli Esteri italiano, con in primo piano la celebre “sfera” di Arnaldo Pomodoro.

“L’amicizia fra Italia e Peru’ e’ profonda, sincera e inscindibile” ha esordito Tripodi “e si rispecchia nell’eccellente stato delle nostre relazioni bilaterali, cosi’ come nella complementarieta’ strategica delle nostre economie, che il Governo italiano e’ determinato ad approfondire e intensificare. Infrastrutture, energia, logistica, chimica, farmaceutica, ambiente, agricoltura sono solo alcuni dei settori in cui italiani e peruviani possono, insieme, raggiungere il successo.

La Farnesina resta sempre al fianco delle imprese italiane e la nostra Ambasciata a Lima e’ un sicuro punto di riferimento per tutti gli imprenditori italiani che vogliano scoprire le opportunita’ di questo Paese meraviglioso” ha proseguito il sottosegretario, ricordando come anche grazie alle numerose e rispettive comunita’ di espatriati, perfettamente integrati, il Peru’ resti per l’Italia un mercato di grande interesse nella regione latino-americana, con un interscambio in continua crescita.

Nel 2023 il commercio bilaterale ha infatti totalizzato 1,3 miliardi di euro, in aumento quasi del 10% rispetto al 2022, con una tendenza confermata anche nel 2024, avendo gia’ a fine ottobre dello scorso anno raggiunto quasi 1,2 miliardi di euro.

“Oggi non presentiamo quindi solo un francobollo” ha proseguito Tripodi “ma un vero e proprio simbolo del rilancio del nostro dialogo politico e strategico, avvenuto lo scorso settembre a Lima – esattamente nel palazzo di Torre Tagle riprodotto in questa pregevole emissione filatelica – in occasione del Meccanismo di Consultazioni Politiche Bilaterali che ho avuto l’onore di presiedere insieme al Vice Ministro degli Esteri del Peru’ Peter Camino Cannock. Un dialogo che auspichiamo possa proseguire con lo stesso slancio in vista della prossima Conferenza Italia – America Latina e Caraibi che si terra’ in autunno a Roma” ha concluso il Sottosegretario.