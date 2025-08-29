Giovedì 28 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato il regolamento che riorganizza il ministero degli Affari esteri.

Antonio Tajani, vicepremier e titolare della Farnesina, spiega: “La riforma della Sera prevede che ci sia il ministro, il segretario generale, che sarà affiancato da un segretario generale aggiunto che coordinerà la parte politica del ministero, e da un altro segretario generale aggiunto, che si occuperà di tutta la parte economica”.

Ancora: “Ci sarà una direzione generale della crescita, che fungerà da punto di riferimento per tutte le imprese, divisa per settori, e una direzione generale che si occuperà della sicurezza e dell’intelligenza artificiale, che sarà divisa in due parti: una parte più politica e una più tecnologica”.

Per Tajani si tratta di una riforma “epocale, per incentivare l’export italiano, la crescita economica e creare sempre più posti di lavoro. Abbiamo raggiunto un altro importante risultato, sempre per il bene dei cittadini e dell’Italia”.