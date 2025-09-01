Giuseppe Galzerano, storico, scrittore ed editore di Castelnuovo Cilento, mostra al Mattino la lettera che ha scritto a Taylor Swift, tra l’altro sua lontana parente, facendosi portavoce dei castelnuovesi, versante “swifties”, fan della diva di West Reading, in Pennsylvania.

“Cara Taylor, a Castelnuovo Cilento ci sono le tue radici, ti aspettavamo lo scorso anno, ma gli impegni del tuo tour ti hanno impedito di mantenere la promessa. Ti rinnoviamo l’invito, con una proposta azzardata ma sincera.

A Filadelfia, dove si trasferì dall’Italia la tua famiglia d’origine, c’è Santa Maria Maddalena, la chiesa cara ai migranti e al tuo avo Carmine Baldi, banchiere e filantropo.

C’è una Santa Maria Maddalena anche qui, la splendida chiesa medievale dove fu battezzato il suo avo Vito. Troverai storia, bellezza, pace, accoglienza e una comunità che ti segue con affetto e che sarebbe felicissima di festeggiare con te questo momento bellissimo della tua vita”, conclude la lettera.