Quando sarà completato l’ammodernamento dell’Autostrada Salerno-Reggio Calabria?

Ci dobbiamo chiedere quando sarà terminato l’ammodernamento dell’Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Infatti, vi sono alcuni tratti della succitata autostrada che, pur non subendo modifiche del tracciato, saranno manutenuti in modo considerevole. Uno di questi tratti, per esempio, è quello compreso tra Cosenza ed Altilia. Su questo tratto, sono in corso dei lavori di manutenzione straordinaria. Le gallerie sono già state manutenute, con le sostituzioni degli impianti di illuminazione SAP con luci al LED e la ristrutturazione delle volte. Sono stati sostituiti i giunti dei viadotti. Ora si stanno rifacendo gli asfalti e si stanno sostituendo i guard rail.

Tuttavia, si prevede anche la realizzazione di una prima variante da Cosenza a Rogliano e di una seconda da Rogliano ad Altilia, con nuovo svincolo di Cosenza, il quale dovrà condurre all’area ospedaliera. Quando sarà fatto tutto ciò?

Effettivamente, un simile progetto implementato completerebbe l’ammodernamento dell’autostrada. Deve essere ricordato che il tratto in questione è molto pericoloso, specie nei mesi invernali. Si tratta sempre di un tratto autostradale di montagna. Da Cosenza, la quale si trova circa a 238 metri sul livello del mare, l’autostrada sale ad un’altitudine di 636 m.s.l.m, al valico di Piano Lago, a Rogliano. Poi, da Rogliano, l’autostrada scende ancora.

Quel tratto autostradale è stretto e tortuoso. Una semplice manutenzione potrebbe non bastare. Serve qualcosa di più per potere definire completato il progetto di ammodernamento dell’Autostrada Salerno-Reggio Calabria.