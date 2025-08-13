3.520 le presenze nel solo periodo compreso tra il 13 luglio e il 13 agosto, alle quali vanno sommate quelle del trimestre precedente (dal 13 aprile al 13 luglio) che si attestano a 7.705 partecipanti complessivi
Boom di iniziative e presenze per il quarto mese al Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka.
Avamposto strategico per la diplomazia economica e della crescita, il Padiglione Italia, rispetto al trimestre precedente 13 aprile – 13 luglio, registra il forte aumento nel numero di partecipanti (+46%) agli eventi presso l’Auditorium e la Sala Istituzionale del Padiglione Italia, arrivando a coinvolgere oltre 11.225 presenze.
Sono infatti 3.520 le presenze nel solo periodo compreso tra il 13 luglio e il 13 agosto, alle quali vanno sommate quelle del trimestre precedente (dal 13 aprile al 13 luglio) che si attestano a 7.705 partecipanti complessivi.
Dei 457 eventi totali in quattro mesi ben 124 sono quelli a carattere economico, sottolineando la centralita’ del Padiglione Italia quale strumento per la promozione del Made in Italy e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Un dato che trova riscontro anche nell’aumento (+30%) del numero di rappresentanti di imprese italiane, giapponesi e straniere coinvolti in eventi di business: dal 13 aprile al 13 luglio erano stati 3100, al 13 agosto il totale raggiunge i 4055.
Dati che devono leggersi come in continuita’ con il successo della missione italiana che e’ chiamata a dare seguito al piano strategico dell’Italy-Japan Action Plan 2024-2027. Il Padiglione Italia continua a essere uno spazio privilegiato per gli incontri tra le aziende, con oltre 100 B2B e attivita’ di networking a cui si aggiungono 50 degustazioni nel ristorante ufficiale gestito da Eataly.