Carlo, pensionato, abita a Cinzano, nel Torinese. Affida la sua testimonianza alle pagine de La Gazzetta d’Alba: “Fuggirò a malincuore. Amo l’Italia, qui avrò i miei nipotini – sento che stanno per arrivare -, ma non mi conviene rimanere. Ho lavorato per 44 anni in un’azienda meccanica. Mi occupavo di verniciature di veicoli, ho lavorato sodo, senza mai lamentarmi. Ora, a 60 anni, sono andato in pensione. Così, ho scoperto che riceverò 1.400 euro al mese, un salario di quiescenza che non è sufficiente per vivere. Mia moglie ne avrà appena 900: come possiamo pensare di condurre un’esistenza dignitosa? Penso che andrò a Tenerife. Lì ho un amico…”.

Carlo non è l’unico a pensarla così. Tanti sono i pensionati piemontesi che hanno fatto le valigie e sono andati all’estero, alla ricerca di una qualità di vita migliore. Tanti altri si stanno preparando a farlo.

Alcuni numeri: in Piemonte ad inizio 2023, sono state oltre 1 milione e 200mila le pensioni erogate. L’importo medio dei trattamenti nell’area settentrionale del Paese è pari a circa 1.450 euro (in Italia la media è di 1.380 euro), ma in molti casi non si arriva ai mille.

Delfina Licata, responsabile del rapporto Italiani nel mondo della fondazione Migrantes, ha spiegato: “Ci sono oltre 1,2 milioni di anziani italiani residenti all’estero. Circa quattromila sono le partenze registrate nell’ultimo anno. I profili sono complessi: anziani dalle pensioni d’oro che vanno a vivere in paradisi climatici, ambientali e fiscali; pensionati “normali” che scelgono Paesi più abbordabili dal punto di vista dei costi, se non proprio luoghi con politiche di defiscalizzazione (vedi il caso del Portogallo, che però cambierà regime a inizio 2024); pensionati che, dall’esperienza di babysitteraggio dei propri nipoti maturano l’idea di un trasferimento definitivo”.

Intanto la Regione Piemonte ha licenziato una delibera a sostegno dei pensionati che si occupa in particolare degli emigrati all’estero e in totale dispone 295mila euro. Di questi 120mila andranno alle associazioni impegnate per gli emigrati, metà per le iniziative nei Paesi di arrivo, metà in Piemonte. Ad inizio 2023 si contavano 336.119 i piemontesi all’estero, il 7,9% della popolazione residente. Tra i Paesi di espatrio il primo posto lo conquista l’Argentina, con 34.908 persone emigrate.