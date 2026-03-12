Missione istituzionale a Parigi per la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo. Il presidente Matteo Daffadà sarà nella capitale francese da venerdì 13 marzo per una serie di incontri dedicati al rafforzamento dei rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e la comunità italiana presente in Parigi.

La visita prevede confronti con rappresentanti delle istituzioni italiane e delle organizzazioni della collettività all’estero, con l’obiettivo di consolidare i legami culturali, sociali ed economici tra il territorio emiliano-romagnolo e i connazionali residenti in Francia.

Gli incontri istituzionali a Parigi

Nel corso della missione, Daffadà incontrerà il console generale d’Italia a Parigi Jacopo Albergoni, la segretaria generale del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero e direttrice della Maison d’Italie Maria Chiara Prodi, e il presidente del Comites Parigi Oleg Sisi.

“La missione a Parigi ha per me un significato particolare”, ha dichiarato Daffadà. “Incontrerò due storiche associazioni di italiani in Francia, le nostre istituzioni più significative e Maria Chiara Prodi alla Maison d’Italie della Cité internationale universitaire, un luogo simbolico che accoglie studenti e giovani ricercatori da tutto il mondo e che rappresenta bene la migrazione del terzo millennio”.

Nuove mobilità e connessioni tra Italia ed Europa

Secondo il presidente della Consulta, le comunità italiane all’estero stanno vivendo una fase di trasformazione legata alle nuove forme di mobilità internazionale.

“Oggi le nostre comunità all’estero sono attraversate da nuove traiettorie: ricerca, studio, scambio culturale, università e lavoro di qualità. È lì che si stanno formando le connessioni più vive tra l’Italia e l’Europa”, ha spiegato.

Per Daffadà gli incontri programmati a Parigi non rappresentano soltanto momenti istituzionali, ma occasioni concrete di dialogo con la comunità italiana.

“Non sono semplici tappe ufficiali: sono occasioni di ascolto e di relazione autentica da cui far nascere idee e collaborazioni. È proprio da questo dialogo diretto che vogliamo costruire il nuovo della Consulta: uno spazio sempre più dinamico, capace di interpretare i cambiamenti e accompagnare le nuove mobilità italiane nel mondo”.

Incontro con imprenditori e festa della comunità

Il programma della visita prevede anche un incontro con imprenditori di origine emiliano-romagnola che vivono e lavorano in Francia. L’iniziativa sarà un momento di confronto sulle opportunità di collaborazione economica e culturale tra i due territori.

La missione si concluderà sabato sera a Nogent-sur-Marne con un evento organizzato dall’associazione Association de Parme et de Plaisance en France, che riunisce la comunità piacentina e parmense presente nel Paese.

La serata sarà animata da musica popolare della tradizione piacentina e da uno stand dedicato alla degustazione dei prodotti tipici dell’alta Val d’Arda.

Il progetto “ERoots” tra turismo e tradizioni

L’evento rappresenta anche la tappa conclusiva del progetto “ERoots: turismo, emigrazione e folklore”, sostenuto dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e realizzato lo scorso autunno in collaborazione con il Comune di Vernasca.

L’iniziativa punta a valorizzare le tradizioni locali, in particolare quelle enogastronomiche, rafforzando al tempo stesso il rapporto tra le comunità emiliano-romagnole all’estero e i territori di origine.