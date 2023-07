Eli Gregoraci, Elettra Lamborghini, Federica Pellegrini: pillole di gossip

Cicogne in volo. Federica Pellegrini è in dolce attesa. La ex nuotatrice ha postato sui social la foto del pancino, con tanto di didascalia. Federica è legata sentimentalmente a Matteo Giunta.

Celebs e haters. Elettra Lamborghini si trova alle prese con un hater. E gli risponde per le rime. La diatriba è nata sul fatto che la cantante abbia ritoccato il proprio lato b con delle protesi. Elettra smentisce e ribatte all’hater come una vera diva.

Standing ovation. In love. Irina Shayk e Tom Brady sempre più in sintonia. La top model, ex di Bradley Cooper e il campione di football americano ex di Gisele Bundchen, sono stati paparazzati insieme a Los Angeles.

Luna di miele. Alena Seredova, dopo essersi sposata con Alessandro Nasi lo scorso 17 giugno, sta trascorrendo la luna di miele alle isole Seychelles. A fare da compagnia alla coppia ci sono Vivienne Charlotte, la figlia avuta da Nasi, Louis Thomas e David Lee, avuti da Gigi Buffon.

Feeling. Elisabetta Gregoraci ha trascorso alcuni giorni a Capri con Giulio Fratini. La conduttrice tv sfoggia un fisico al top e sguardi felici in barca con Giulio.

Anniversari evergreen. Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni festeggiano il 30° anniversario della loro relazione. A suggellare l’evento, una splendida crociera sul mar Egeo. Outfit extra lusso. Georgina Rodriguez in crociera sul mar Mediterraneo sfodera diamanti, accessori di lusso e outfit costosi. La compagna di Cristiano Ronaldo vive una vita da favola, come se fosse una vera regina.

Spose di luglio. Alessandra Mastronardi abbigliata con uno stupendo abito Armani ha sposato a Capri Gianpaolo Sannino; Annalisa indossando un favoloso mini dress firmato Dolce e Gabbana ha impalmato Francesco Muglia. Ballo sul tavolo per l’happy birthday di Jennifer Lopez. Jlo lo scorso 24 luglio ha compiuto 54 anni. Per festeggiare l’evento la popstar, sposata con Ben Affleck si è esibita ballando sui tavoli. Strepitosa Jennifer, non finisci mai di farci stupire.