Elezioni Comites rinviate, Romagnoli (MdL): “Uno schiaffo in faccia agli italiani nel mondo”

"Dal governo arriva uno schiaffo in faccia agli italiani all’estero e a coloro che, in regime di completo volontariato, da tempo si impegnano e lavorano per assistere i nostri connazionali e mantenere alta la bandiera italiana nel mondo”

“La conferma alla fine è arrivata. Le elezioni dei Comites sono state rinviate. Non si terranno più nell’aprile di quest’anno, com’era previsto, ma nel 2021. Una decisione di questo governo rosso-rosso che noi del Movimento delle Libertà giudichiamo sbagliata e che critichiamo con forza”. Lo dichiara in una nota l’On. Massimo Romagnoli, presidente MdL.

“Rinviare le elezioni dei Comites significa costringere i Comitati ad andare avanti per un altro anno almeno, quando ci sarebbe bisogno di rinnovare, di rendere protagoniste le nuove generazioni, di una iniezione di nuovo entusiasmo. E invece dal governo arriva uno schiaffo in faccia agli italiani all’estero e a coloro che, in regime di completo volontariato, da tempo si impegnano e lavorano per assistere i nostri connazionali e mantenere alta la bandiera italiana nel mondo”.

“Ci sono voluti dieci anni l’ultima volta per arrivare a nuove elezioni Comites. Pensavamo che con un eletto all’estero all’interno dell’esecutivo certe cose, rispetto al passato, sarebbero cambiate. Non vorremmo esserci sbagliati”, conclude Romagnoli.