Diamanti per il ringiovanimento della pelle

In Alto Adige, in vacanza all'Alpenpalace, il rituale viso e corpo elasticizzante e anti-invecchiamento. Diamanti sempre più amici delle donne.

Il cinque stelle superior Alpenpalace Luxury Hideway & Spa Retreat in Valle Aurina permette agli ospiti di godere di un soggiorno all’insegna del lusso e del benessere attraverso un programma speciale dedicato alla beauty routine che attiva i processi anti invecchiamento per un viso impeccabile e una perfetta silhouette: “Giorni da sogno by La Prairie”, trattamento super lusso con la polvere di diamanti.

Gioielli per la pelle, i diamanti non sono solo da indossare, ma diventano un elisir di giovinezza per garantire vitalità ed elasticità alla pelle. I micro cristalli, sono elementi essenziali per rinnovare l’epidermide e rimuovere le impurità che si depositano sulla pelle e creano discromie. La polvere di diamanti, che contiene oligoelementi, attiva e regola le reazioni chimiche vitali delle nostre cellule intervenendo nella microcircolazione epidermica, dando immediata luminosità ed elasticità.

La proposta “Giorni Spa da sogno by La Prairie” all’Alpenpalace Luxury Hideway & Spa Retreat prevede tre pernottamenti e mira a rigenerare il corpo donando nuovo e visibile benessere. La proposta prevede tre notti in camera doppia “Romanticismo”, con trattamento in mezza pensione e l’utilizzo dell’Area Wellness & Spa. L’esclusivo massaggio corpo “Spa Alpin Diamonds“, incluso nella proposta, è un lussuoso peeling a base di particelle micronizzate di diamanti e perle d’acqua dolce, seguito da un delicato massaggio con la crema per il corpo agli estratti di caviale, Prairie Energizing Bath. Durata del trattamento 35 minuti.

È possibile inoltre abbinare un massaggio al viso per ridurre gli inestetismi del tempo. Un trattamento manuale che agisce fino in fondo donando nuovamente elasticità e rimuovendo le contratture d’espressione dovute alle tensioni quotidiane. L’offerta include un bicchiere di champagne di benvenuto.

Per continuare la beauty routine a casa, è previsto uno sconto del 10% su tutti i prodotti La Prairie. L’offerta è valida dal 20 maggio al 7 agosto e dal 28 agosto al 6 novembre.

La skincare gioiello proposto è un programma molto interessante realizzato con prodotti di altissimo livello studiati appositamente per rigenerare la pelle e combattere gli inestetismi dovuti all’età. Non un semplice massaggio estetico, ma un trattamento che lavora in profondità migliorando la circolazione e il drenaggio linfatico. Aumenta la microcircolazione nel tessuto adiposo sottocutaneo, normalizza la respirazione cellulare, attiva il metabolismo e il nutrimento dei tessuti. Al termine del percorso la pelle è liscia ed elastica, le rughe e le imperfezioni del viso si attenuano e le contratture diminuiscono.

Oltre alla SPA con massaggi e trattamenti esclusivi, tra gli highlights della struttura il giardino spa, un percorso wellness da vivere all’aria aperta. I 30mila metri quadrati sono per gli ospiti un’oasi di benessere esclusiva immersa nel paesaggio incontaminato della Valle Aurina, tra isole di relax e percorsi personalizzati per una vacanza in pieno recupero psicofisico. Il giardino delle erbe è il luogo perfetto per le lezioni giornaliere di yoga, il fiume che scorre lungo il parco è un elemento complementare per i programmi di rigenerazione psico fisica. Il giardino delle rose invece diffonde profumi e attiva sensazioni di rilassamento con effetti benefici sul buonumore. All’esterno anche un’ampia piscina e una vasca idromassaggio per alternare bagni di sole a momenti di refrigerio.

Un soggiorno cinque stelle nel lusso che offre il massimo benessere all’ospite con la cura personalizzata della persona in ogni momento della giornata e con l’area e i programmi wellness. Una vacanza all’Alpenpalace si completa con la proposta enogastronomica, un percorso sensoriale per conoscere le tradizioni dell’Alto Adige.