Dalla Spagna in pullman con la droga nei bagagli: arrestate 4 persone a Torino

Smantellato dalla Guardia di Finanza di Torino un traffico di stupefacenti. Arrestate 4 persone. La droga era occultata nei sacchetti delle patatine. La droga arrivava dalla Spagna, e i 4 l’avrebbero importata viaggiando in autobus. Sequestrato oltre mezzo chilo di cocaina e sei chili e mezzo di marijuana.

A scoprirli il fiuto di Joy, Loca ed Ebron, tre cani antidroga, che spesso sono in servizio alle stazioni dei pullman. Due di loro, in particolare, avrebbero occultato la droga all’interno di tre pacchi di patatine, richiuse e sigillate in maniera certosina.

Gli altri due, invece, hanno cercato di negare ma i finanzieri attraverso lo studio delle telecamere di video sorveglianza installate a bordo dei pullman, sono riusciti ad accertarne la responsabilità.

I quattro arrestati sono una giovane donna dominicana, una sessantenne di origini spagnole, un ventenne marocchino ed un trentenne italiano.