Jadea intimo Chic e Moda primavera/estate 2022: testimonial Belen Rodriguez

Per la stagione Primavera/Estate 2022 Jadea, rinomato brand italiano di lingerie di qualità e di tendenza rappresentato dalla celebre testimonial Belén Rodriguez, ci presenta le nuovissime collezioni di intimo Chic e Moda ispirate alle mete imperdibili per i prossimi viaggi

La collezione Chic è pensata per le donne che vogliono sottolineare la propria sensualità con raffinatezza. Per la nuova stagione, Ischia, meravigliosa isola dell’arcipelago delle isole Flegree nel golfo di Napoli, ispira dei capi eleganti in cipria o blu, con una fantasia floreale su una base a pois e degli inserti in pizzo. Per questa linea è disponibile il coordinato push up e slip (art. 4353), balconcino e brasiliano (art. 4354) e canotta e slip (art. 4355). Tra i modelli singoli, troviamo lo slip (art. 6219), il brasiliano (art. 6220) e il modello midi (art. 6221), oltre che la canotta singola (art. 4376).

Un’altra affascinante isola tirrenica ha ispirato l’aspetto raffinato della linea Elba, realizzata in un ricercato pizzo cordonetto accostato al comodo cotone stretch. Di questa linea, disponibile nei colori azzurro cielo e nero, fanno parte il coordinato push-up e brasiliano (art. 4356), balconcino e slip (art. 4357), triangolo e brasiliano (art. 4358) e top e slip (art. 4359). Per quanto riguarda i modelli singoli, sono disponibili il body (art. 4360), lo slip (art. 6223), il brasiliano (art. 6224), il perizoma (art. 6225), il midi (art. 6226) e per finire il top (art. 4377).

La collezione Moda invece punta su un mood grintoso e divertente. Della serie Madagascar, che abbina un semplice total-black a degli slip zebrati o maculati, troviamo i coordinati composti da triangolo imbottito e slip (art. 4332) e da canotta e slip (art. 4333). Anche in questo caso troviamo dei pezzi singoli, tra cui lo slip (art. 6173), il brasiliano (art. 6174) e il midi (art. 6175).

La linea Hawaii, resa romantica dai motivi floreali su sfondo bianco, blu e nero, è disponibile con lo slip (art. 6176), il brasiliano (art. 6177) e il midi (art. 6178).

Si ispira ai colori del mare e del cielo la linea Polinesia, realizzata in cotone elasticizzato con microstampa geometrica (pois per la tinta ottanio e cubetti per la tinta seta) arricchita da dettagli in pizzo. Per questa linea, Jadea ha pensato coordinato con triangolo imbottito e slip (art. 4334), mentre per i prodotti singoli sono disponibili lo slip (art. 6179), il brasiliano (art. 6180) e il midi (art. 6181).

Tinte unite blu, jeans e nero, abbinate a stampe floreali su sfondo a quadroni: il colore è protagonista assoluto della linea Maui, proposta nei coordinati composti da triangolo imbottito e slip (art. 4335) e da top e slip (art. 4336) . Per quanto riguarda i prodotti venduti separatamente troviamo invece lo slip (art. 6182) e il brasiliano (art. 6183).

Infine, per le clienti alla ricerca di una stampa raffinata, sulle note dell’oro su sfondi bianco, blu e nero, Jadea ha sviluppato la linea Zanzibar, offerta nei prodotti singoli slip (art. 6184), brasiliano (art. 6185) e midi (art. 6186).

L’intimo Jadea viene realizzato con fibre naturali. I coordinati con reggiseni push up e balconcino sono disponibili in taglie dalla 2ª alla 5ª, mentre quelli composti da triangolo imbottito e slip vanno dalla taglia XS alla L. Infine, i completi con canotte e top sono disponibili nelle taglie dalla S alla L.

Le collezioni Chic e Moda firmate Jadea nascono da uno studio delle esigenze e dei gusti delle donne; solo così può offrire loro dei modelli e delle fantasie che esaltino tutte le loro sfaccettature. La qualità e la versatilità dei prodotti da sempre rendono il brand irrinunciabile per moltissime donne.