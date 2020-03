COVISTOP | La barriera anti-Coronavirus è made in Italy

Proteggere coloro che lavorano a contatto con il pubblico è da sempre una delle priorità. Per questo motivo Eurostands, azienda italiana leader mondiale nel settore degli allestimenti e del design, realizza e commercializza una barriera parafiato che può essere installata autonomamente e in modo rapido contribuendo ad arginare il contagio.

Schermare i lavoratori che operano a distanza ravvicinata con il pubblico. È questo l’obiettivo di COVISTOP(Strategie di Controllo e Vigilanza per la salute degli Operatori), una barriera parafiato impermeabile pensata da Eurostands e disegnata dall’architetto Alessandro Ballocchi. Una risposta pratica ed efficace che arriva da una delle più importanti realtà mondiali nel settore della progettazione e produzione di allestimenti per sostenere gli operatori di quei comparti che non si possono fermare di fronte all’emergenza COVID-19, come i farmacisti e gli addetti impiegati nel settore alimentare.

Durante uno scambio verbale, uno starnuto o un colpo di tosse, infatti, accade frequentemente che si emettano particelle di saliva creando condizioni sfavorevoli al mantenimento dello stato di salute.

Per ridurre tali rischi è possibile posizionare tra gli operatori e gli interlocutori la barriera parafiato COVISTOP al fine di consentire di lavorare quotidianamente con maggiore sicurezza. Disponibile in sole 24 ore, è uno strumento che può essere installato autonomamente in modo semplice e rapido, contribuendo ad arginare il contagio e garantendo una protezione immediata contro il virus.