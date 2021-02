Cos’è il bitcoin e come funziona il sistema?

Hai mai sentito parlare delle alternative delle valute legali? Conosci i motivi per cui le persone sono frustrate con le valute governative? Le valute digitali sono di tendenza poiché sono distribuite elettronicamente ed è un eccellente mezzo di scambio. La criptovaluta di tendenza nel tempo di oggi è il bitcoin. È la valuta digitale che utilizza una rete decentralizzata significa che non è né controllata né governata da istituzioni finanziarie o autorità centrali.

Il fatto sconosciuto su bitcoin è che l’offerta di bitcoin è limitata. Ci sono solo 21 milioni di bitcoin che vengono creati e da essi sono in circolazione 18 milioni di bitcoin. Le persone stanno passando alle valute digitali per effettuare pagamenti perché offrono facilità d’uso e sono altamente accettabili. Ci sono molte bitcoin code le criptovalute, ed è ampiamente utilizzato anche sul dark web per acquistare droghe illegali, armi e molto altro.

Chi ha creato i bitcoin?

Nel 2009, un programmatore anonimo di nome Satoshi Nakamoto ha introdotto per la prima volta bitcoin. Nessuno conosce o ha visto il vero Satoshi o il creatore di bitcoin. Ci sono state molte persone che affermano di essere Satoshi, ma nessuno è stato in grado di provarlo.

È stato affermato da Satoshi che è un uomo di 37 anni che vive in Giappone, ma la maggior parte delle persone ne dubita perché il suo software e il suo linguaggio erano così perfetti. Nel 2010 Nakamoto è improvvisamente scomparso e ha lasciato l’intero sistema di bitcoin nelle mani di alcuni membri cruciali della comunità di bitcoin. Si dice che Satoshi detenga un milione di bitcoin, il che lo rende uno dei miliardari.

Come funziona il sistema dei bitcoin?

Poiché il bitcoin è una valuta digitale virtuale e non ha un aspetto fisico, i suoi utenti possono vederli solo nel portafoglio. L’intera rete bitcoin è basata sulla tecnologia blockchain, che è un registro pubblico distribuito. Tutte le transazioni digitali di bitcoin sono registrate in questo libro mastro.

1 MB di transazioni crea un blocco e tutti i blocchi vengono aggiunti alla blockchain. La rete bitcoin è sicura grazie alle transazioni bitcoin. Poiché la blockchain è un registro pubblico, quindi qualsiasi errore o frode commessa è facile da individuare e può essere corretto da chiunque facilmente. I minatori competono tra loro per risolvere complessi algoritmi matematici.

Caratteristiche di Bitcoin

Le persone preferiscono le valute digitali come il bitcoin a causa dell’elevata praticità e facilità d’uso. Ci sono vari motivi per cui i bitcoin sono di tendenza, e questi motivi sono le sue eccellenti caratteristiche, che sono le seguenti:

Network decentralizzato

Il motivo principale di Satoshi durante la creazione della rete bitcoin era eliminare la necessità di intermediari come l’autorità centrale o le istituzioni finanziarie. La rete bitcoin consente a tutti, come utenti, aziende e macchine di entrare a far parte della rete bitcoin.

Transazioni facili e veloci

A differenza delle banche in cui le transazioni richiedono alcuni giorni per essere completate, non è il caso delle valute digitali. Le valute digitali consentono transazioni veloci in quanto non esiste un mediatore che controlli o tenga traccia del bitcoin. Nemmeno le transazioni locali ma internazionali vengono completate in pochi minuti e non vi è alcun rischio per le valute di furto o frode.

Trasparente

Il registro pubblico distribuito che memorizza tutti i record di bitcoin è trasparente. Ogni persona ha accesso ai record di bitcoin ma consente a nessuno di tracciare le tue transazioni perché l’indirizzo del portafoglio è completato sconosciuto agli altri utenti.

È quasi impossibile tracciare le transazioni o conoscere l’indirizzo bitcoin di qualsiasi utente. Ci sono molti utenti che non vogliono rivelare la loro vera identità e possono adottare misure di sicurezza. Gli utenti possono utilizzare diversi tipi di portafogli che possono utilizzare per ottenere diverse funzionalità come sicurezza e opacità.

Anonimo

La banca controlla i conti e conosce tutte le informazioni sull’account degli utenti, la cronologia del credito, il numero di telefono e altre informazioni personali sensibili. In bitcoin, nessun governo o istituto finanziario controlla o tiene traccia delle finanze degli utenti. A causa del motivo per cui è anonimo, alcune persone ne fanno un uso improprio anche nel terrorismo, nell’uso di droghe e nel commercio di armi illegali e svolgono attività pericolose.