Cosa determina il prezzo di 1 Bitcoin?

A differenza dell'investimento in valute tradizionali, il bitcoin non è emesso da una banca centrale o sostenuto da un governo e, siccome bitcoin non è una società, si differenzia dall’acquisto di un’azione o di un’obbligazione. Ma quali fattori determinano il prezzo di un bitcoin?

Bitcoin è una criptovaluta sviluppata nel 2009 da Satoshi Nakamoto, nome dato all’ignoto creatore (o creatori) di questa valuta virtuale. A differenza dell’investimento in valute tradizionali, il bitcoin non è emesso da una banca centrale o sostenuto da un governo e, siccome bitcoin non è una società, si differenzia dall’acquisto di un’azione o di un’obbligazione.

Cosa determina il prezzo di Bitcoin?

Ecco i fattori che influenzano il prezzo di un bitcoin: ● L’offerta di bitcoin e la domanda del mercato; ● Il costo di produzione di un bitcoin tramite il processo di mining; ● Le ricompense emesse ai minatori bitcoin per la verifica delle transazioni alla blockchain; ● Il numero di criptovalute concorrenti; ● Le borse su cui opera; ● Il regolamento che ne disciplina la vendita; ● La sua governance interna.

Domanda e offerta

Il protocollo bitcoin permette la creazione di nuovi bitcoin a un tasso fisso. Nel momento in cui i minatori elaborano blocchi di transazioni nuovi bitcoin vengono introdotti nel mercato e la velocità di introduzione è progettata per rallentare nel tempo. Il rallentamento della crescita della circolazione è dovuto al dimezzamento dei premi in blocco offerti ai minatori di bitcoin e può essere pensato come un’inflazione artificiale.

L’offerta può essere influenzata anche dal numero massimo di bitcoin che il sistema consente di esistere. Questo numero è fissato a 21 milioni: una volta raggiunto questo numero, le attività di mining non creeranno più nuovi bitcoin. Tuttavia, all’attuale tasso di adeguamento dei premi di blocco, esso verrà raggiunto nell’anno 2140 circa.

Concorrenza

Attualmente, oltre al bitcoin, ci sono centinaia di altre criptovalute in circolazione. Sebbene il bitcoin sia ancora l’opzione dominante sul mercato, altre criptovalute tra cui Ethereum (ETH), Tether (USDT), Binance Coin (BNB) sono tra i suoi concorrenti più vicini a partire da marzo 2021.

Disponibilità su cambi valuta

Proprio come gli investitori azionari scambiano azioni su indici come NYSE, Nasdaq e FTSE, gli investitori in criptovalute scambiano criptovalute su diverse piattaforme.

A questo proposito ti consiglio, BitQT, un’applicazione perfetta per scambiare criptovalute. Ecco le BitQT recensioni per saperne di più.

Più uno scambio diventa popolare, più è facile attirare ulteriori partecipanti per creare un effetto di rete e sfruttando la sua influenza sul mercato, può stabilire regole che regolino il modo in cui vengono aggiunte altre valute.

Costo di produzione

Sebbene i bitcoin siano virtuali, sono comunque prodotti e comportano un costo di produzione reale, con il consumo di elettricità che è di gran lunga il fattore più importante.

Il “mining” di bitcoin, come viene chiamato, si basa su un complicato problema di matematica crittografica che tutti i minatori competono per risolvere: il primo a farlo viene ricompensato con un blocco di bitcoin appena coniati e tutte le commissioni di transazione accumulate dall’ultimo blocco è stato trovato. La ricerca ha dimostrato che il prezzo di mercato di bitcoin è strettamente correlato al suo costo marginale di produzione.

Stabilità della governance e scalabilità

Poiché il bitcoin non è governato da un’autorità centrale, si affida a sviluppatori e minatori per elaborare le transazioni e mantenere sicura la blockchain. Una modifica al software è legata al consenso, il che tende ad essere frustrante, poiché i problemi fondamentali in genere richiedono molto tempo per essere risolti.

Il problema della scalabilità è stato un particolare punto dolente. Il numero di transazioni che possono essere elaborate dipende dalla dimensione dei blocchi e il software bitcoin è attualmente in grado di elaborare solo circa sette transazioni al secondo. Anche se questa non era una preoccupazione quando c’era poca domanda di criptovalute, molti temono che le basse velocità delle transazioni spingano gli investitori verso criptovalute più competitive