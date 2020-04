CORONAVIRUS | Trump: “Non credo che indosserò la mascherina” [VIDEO]

Trump ha pronunciato queste parole nonostante le numerose pressioni a chiudere tutto giunte da più parti, compresi esperti che collaborano con la Casa Bianca come Anthony Fauci (oggi assente alla conferenza stampa).

Proprio l’assenza di Fauci, super immunologo di origini italiane, ha creato un piccolo giallo. “Non so dov’e'”, ha risposto il presidente incalzato dai cronisti. “Ma non c’e’ alcun problema”. Lo scienziato italo americano Anthony Fauci, che ha spesso preso le distanze da Trump, e’ diventato molto popolare in America. E’ stato minacciato di morte e per questo gli e’ stata affidata la scorta.