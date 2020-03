CORONAVIRUS | Renzi e Salvini attaccano: riaprire il Parlamento, “la democrazia non chiude mai” [VIDEO]

Ma sia per Matteo Renzi che per Matteo Salvini non e’ sufficiente: il Parlamento deve riaprire i battenti, e’ l’accusa.

Renzi, annunciando una interrogazione al governo sui ritardi nella consegna delle mascherine ai medici, attacca: “Non e’ pensabile che il Parlamento stia a casa alla finestra a guardare come vanno le cose. Qui non si va avanti a decreti e ordinanze senza che la casa della democrazia possa riunirsi”. Per il leader di Italia viva “e’ fondamentale che il Parlamento recuperi il proprio ruolo, perche’ non ci riuniamo nemmeno. In tempi di guerra vera come questa, il Parlamento e’ una delle istituzioni che deve rimanere aperta. La democrazia non chiude mai. Purtroppo siamo in una fase in cui il Parlamento non si riunisce ma potrebbe farlo adesso”.

Anche Matteo Salvini, che si rivolge direttamente al Capo dello Stato, avanzando le proposte della Lega sull’emergenza, chiede di “riaprire il Parlamento per portare a Roma proposte, idee e contributi. Ci affidiamo a Mattarella visto che altri non sembrano abbiano voglia o tempo di ascoltarci”, conclude riferendosi alla ‘mancata’ risposta di ieri al telefono da parte del premier Conte.