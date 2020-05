CORONAVIRUS | Nessun nuovo contagio in Cina, nessun decesso

Nessun nuovo caso di contagio “locale” di COVID-19 e’ stato registrato ieri in Cina continentale, dove sono state segnalate soltanto 3 ulteriori infezioni confermate da nuovo coronavirus, tutte in pazienti arrivati dall’estero, e identificati 13 nuovi asintomatici. Non ci sono nuovi decessi. Lo rende noto il rapporto odierno della Commissione Sanitaria Nazionale cinese.

Un nuovo caso sospetto, importato dall’estero, e’ stato invece segnalato ieri a Shanghai.

Un totale di 53 contagiati sono stati dimessi ieri da vari ospedali dopo essersi ripresi, mentre sono migliorate le condizioni di un paziente positivo, portando a 33 il numero di casi gravi di COVID-19 nel Paese.

Alla giornata di ieri, la Cina continentale ha registrato un totale di 82.880 casi confermati di contagio, compresi 481 pazienti tuttora in cura e 77.766 dimessi da vari ospedali dopo essersi ripresi. Il totale dei decessi correlati ammontava invece a 4.633.