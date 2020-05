CORONAVIRUS | Giacobbe (Pd): bene l’operato della Farnesina in questo periodo di emergenza

“Mi complimento con l’iniziativa dei Comites del Sud Africa che hanno avviato una raccolta fondi per aiutare i nostri connazionali che, a causa del coronavirus, si trovano in condizione di difficoltà. Se da un lato anche il governo del Sud Africa annuncia le prime azioni di allentamento graduale delle restrizioni, dall’altro i costi sociali ed economici delle restrizioni ed isolamento delle ultime settimane si fanno sentire, specie fra le famiglie con persone anziane e disabili”. Lo dichiara il senatore del Pd eletto all’estero Francesco Giacobbe.

“Continua l’emergenza sanitaria – prosegue Giacobbe – e dobbiamo attenzionare tutte le zone del mondo dove ci sono le nostre Comunità. La Farnesina in questo periodo non ha fatto mancare il suo supporto a tutta la rete consolare nel mondo”.

“Oggi più che mai dobbiamo mettere in moto tutte le risorse per assistere i nostri connazionali in situazioni di disagio ed avviare progetti di cooperazione internazionale, in particolare con i Paesi del continente Africano. Chiedo al Ministro ed al Ministero degli Affari Esteri che si faccia il possibile per assistere i nostri connazionali in situazione di bisogno in Sud Africa e nei Paesi limitrofi” ha concluso Giacobbe.