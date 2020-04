CORONAVIRUS | La Marca (Pd): “Sosteniamo la Croce Rossa Italiana”

“Mentre la pandemia causata dal Coronavirus continua la sua devastante diffusione in tutto il mondo, in Italia si conduce ormai da settimane una battaglia senza tregua. Migliaia di persone sono già morte e migliaia combattono ogni giorno contro le conseguenze di questa terribile malattia. Medici, infermieri, operatori sanitari e volontari sono in prima linea e mettono la propria vita in pericolo per aiutare e sostenere i malati e i cittadini più fragili e vulnerabili. L’esperienza che in Italia si sta facendo, per altro, è molto utile ai Paesi che ora si trovano ad affrontare gli stessi problemi, compresi i nostri”. Lo dichiara in una nota l’On. Francesca La Marca, deputata Pd eletta nel Nord e Centro America.

“Gli impatti umani ed economici di questa pandemia, tuttavia, si fanno sentire nell’intera società italiana e le esigenze sono enormi. La Croce Rossa Italiana, nell’ambito del Dipartimento della Protezione Civile, è in prima linea nella risposta all’emergenza sanitaria e sociale.

Per questa ragione, in qualità di italo-canadese e di deputata eletta nel Parlamento italiano per la ripartizione Nord e Centro America, aggiungo il mio appello a quello dell’Ambasciata d’Italia in Canada per la raccolta fondi in favore della Croce Rossa Italiana, con la collaborazione della Croce rossa canadese. Le donazioni raccolte aiuteranno i cittadini più vulnerabili a ricevere cure e sostegno urgenti e forniture mediche e sanitarie”.

“Invito tutti – conclude la deputata dem – a visitare la pagina per saperne di più e a fare una donazione, utilizzando questo LINK. E’ possibile anche utilizzare il numero telefonico: 1-800-418-1111. Aiutiamo la Croce Rossa italiana! Aiutiamo l’Italia!”.