CORONAVIRUS | Angela Merkel consiglia di fare le vacanze in Italia

«In Europa ci sono molte zone a rischio», ha detto, sostenendo che sarebbe poco indicato andarci per le vacanze. «Si può viaggiare in Germania e si può andare in zone non a rischio in Europa», ha aggiunto. «In Italia, ad esempio, si agisce con grandissima cautela».

La cancelliera ha poi avvertito che la Germania rischia fino a 19.200 casi quotidiani di Covid-19 entro Natale a meno che non trovi nuovi modi per rallentare la diffusione del virus durante la stagione fredda.