CORONAVIRUS | Di Maio incontra il Segretario di Stato Usa Mike Pompeo: “Ha apprezzato il modello italiano” [VIDEO]

“L’Italia – scrive inoltre il ministro degli Esteri – ha dimostrato con i fatti di essere un Paese solido e forte. Di avere un governo che con responsabilità ha saputo superare momenti difficili. Ed oggi il nostro ruolo nello scenario europeo e internazionale è riconosciuto da tutti. Più si solidificano le nostre relazioni, più cresce l’Italia”.

“Ci siamo battuti – prosegue – per ottenere più risorse possibili dal recovery fund. Ci siamo riusciti. Stiamo lavorando per riuscire ad esportare sempre di più prodotti Made in Italy all’estero e stiamo contribuendo insieme ai partner Ue all’apertura di un processo di riconciliazione nazionale in Libia, al fine di garantire la nostra sicurezza nazionale e di tutta la regione”.

Inoltre, “crediamo fortemente nei valori condivisi delle grandi democrazie occidentali. Naturalmente, il nostro Paese è aperto a opportunità di sviluppo e crescita per rilanciare l’economia interna e dare ossigeno alle nostre imprese, soprattutto dopo la crisi derivante dalla pandemia. Ma il perimetro è sempre tracciato dai nostri valori euro-atlantici”, sottolinea il capo della Farnesina.