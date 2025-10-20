“L’America Latina è un mercato strategico, con interscambi che superano i 30 miliardi di euro, e offre grandi opportunità di crescita. È fondamentale coordinare le iniziative e accompagnare le imprese italiane, anche quelle che hanno già sperimentato l’export in modo occasionale, a diventare esportatrici abituali e strutturate”. Lo ha detto il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, intervenendo a Cison di Valmarino (Treviso) al 9/o Foro Pymes, piattaforma internazionale di cooperazione economica tra Europa e America Latina dedicata alla crescita delle piccole e medie imprese.

“Negli ultimi tre anni – ha aggiunto – abbiamo rafforzato il legame tra le Camere di commercio italiane all’estero e le imprese italiane, con particolare attenzione alle micro e piccole realtà, che rappresentano oltre il 95% del tessuto produttivo del Paese”.

Per l’ambasciatrice della Colombia in Italia, Ligia Margarita Quessep Bittar, i tempi sono maturi perché “America Latina e Italia possano essere veri partner strategici. Non si tratta solo di attrarre investimenti, ma di costruire partnership autentiche. L’America Latina – ha concluso – ha il livello educativo, imprenditoriale e tecnologico per offrire collaborazioni concrete alle piccole e medie imprese italiane”.