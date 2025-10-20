Parte martedì 21 in Brasile la missione delle imprese italiane della filiera della pesca e dell’acquacoltura, organizzata dall’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

L’iniziativa, in programma dal 21 ottobre al 1 novembre, coinvolgerà gli stati di San Paolo, Santa Catarina, Parana, Ceara e Piauí, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Italia e Brasile e creare nuove opportunità di business nel settore.

Il programma prenderà il via a San Paolo con il Seminario Italia-Brasile sulle opportunità di collaborazione nella pesca e nell’acquacoltura, in calendario mercoledì 22 ottobre nell’ambito di Seafood Show Latin America 2025. Seguiranno incontri B2B, visite tecniche e momenti di networking con le istituzioni e le imprese brasiliane.

La delegazione italiana, guidata da Anapi Pesca, sarà composta da aziende attive nella trasformazione, innovazione tecnologica, certificazione e sostenibilità, tra cui Gaia Inn srls, ForAgriConsulting, Pescesì (Gruppo Scadigna srl) e Saesi.

Anapi Pesca, rappresentata dalla presidente Annamaria Mele, si farà portavoce dei temi della sostenibilità e della pesca artigianale, insieme ai ricercatori Samira Gallo e Serafino Simone Ferraro dell’Università della Calabria.

La missione rappresenta un passo concreto nel percorso di collaborazione avviato lo scorso luglio con il primo webinar Italia-Brasile dedicato alla promozione della pesca professionale e della maricoltura.

L’obiettivo è favorire il rilancio del settore brasiliano, che punta a riottenere l’accesso al mercato europeo dopo la sospensione delle esportazioni di prodotti ittici verso l’Unione Europea nel 2017, valorizzando al contempo il know-how tecnologico e la tradizione italiana nel comparto.