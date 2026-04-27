Luis Leonardo Remartini è il nuovo Coordinatore del MAIE per gli italo-venezuelani negli Stati Uniti.

A nominarlo Vincenzo Odoguardi, Vicepresidente MAIE, che punta anche così a rafforzare la presenza del Movimento in una realtà strategica come quella statunitense, dove vive una numerosa e dinamica comunità di italiani di origine venezuelana.

Remartini, avvocato venezuelano con una lunga esperienza nel campo giuridico, rappresenta una figura solida e conosciuta. Laureato in diritto presso l’Università di Carabobo, ha alle spalle decenni di attività professionale tra esercizio della professione, incarichi giudiziari e consulenze legali.

Oggi è residente in Florida, dove continua la sua attività anche nel settore immobiliare e notarile, mantenendo un forte legame con le comunità latino-italiane.

“Accolgo questa designazione con grande senso di responsabilità – ha dichiarato il neo coordinatore -. Metterò il mio impegno al servizio della comunità italo-venezuelana all’estero, lavorando per rafforzarne la rappresentanza, i legami con l’Italia e la valorizzazione delle nostre radici”.