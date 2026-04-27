Giovani expat italiani, al via il sondaggio per dare voce alle nuove generazioni

Dare voce ai giovani italiani che vivono, studiano e lavorano all’estero. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Giovani Expat: diamo voce ai protagonisti del cambiamento”, promossa dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e sostenuta dal Consiglio Generale degli Italiani all’Estero.

Il progetto si inserisce nel quadro delle attività previste dall’accordo interistituzionale siglato tra i due enti e punta a raccogliere testimonianze, idee e proposte delle nuove generazioni italiane fuori dai confini nazionali.

Obiettivo: comprendere l’esperienza dei giovani all’estero

L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 18 e i 35 anni che vivono all’estero per studio o lavoro. L’obiettivo è comprendere in modo più approfondito le loro esperienze, analizzando criticità, opportunità e aspettative.

I dati raccolti serviranno a elaborare proposte concrete per rendere l’Italia un Paese più attrattivo per i giovani, contrastando il fenomeno della mobilità verso l’estero e valorizzando il capitale umano italiano.

Questionario online e video per raccontare la propria storia

I partecipanti possono contribuire compilando un questionario online e, facoltativamente, condividendo la propria esperienza attraverso un breve video di un minuto in formato reel.

L’iniziativa punta così a unire dati quantitativi e racconti personali, offrendo una fotografia più completa e diretta della realtà vissuta dagli italiani all’estero.

Per partecipare è possibile accedere alla piattaforma dedicata:

👉 https://giovaniexpat.it

Coinvolta la rete degli italiani nel mondo

Per garantire la massima diffusione del sondaggio, il CGIE ha attivato la propria rete internazionale, coinvolgendo consiglieri e Com.It.Es. presenti nei diversi Paesi.

L’obiettivo è raggiungere in modo capillare le comunità italiane all’estero, favorendo una partecipazione ampia e rappresentativa.

Verso politiche più efficaci per i giovani

L’iniziativa rappresenta un passo importante verso la costruzione di politiche più mirate e inclusive, capaci di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni.

Ascoltare direttamente la voce dei giovani expat significa infatti comprendere meglio le dinamiche dell’emigrazione contemporanea e individuare strumenti concreti per rafforzare il legame tra l’Italia e i suoi cittadini nel mondo.