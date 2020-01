BUENOS AIRES | Sottosegretario Merlo incontra Rosario Lufrano, Presidente di Radio e Televisione Pubblica Argentina

Durante il colloquio con l’esponente del governo italiano, la dott.ssa Lufrano ha mostrato forte interesse per una eventuale futura collaborazione con la nostra RAI. Il Sottosegretario Merlo ha assicurato la propria disponibilità a fare da tramite, anche in questo caso, tra Italia e Argentina

Giorni fa il Senatore Ricardo Merlo, Sottosegretario agli Esteri e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero, ha incontrato a Buenos Aires la dottoressa Rosario Lufrano, appena nominata Presidente della Televisione e della Radio Pubblica Argentina.

Durante il colloquio con l’esponente del governo italiano, la dott.ssa Lufrano ha mostrato forte interesse per una eventuale futura collaborazione con la nostra RAI, tesa ad uno scambio di informazioni e contenuti culturali di grande valore e significato per i due Paesi e per le nostre comunità che vivono in Argentina e sono desiderose di mantenere legami con la madrepatria.

Nel complimentarsi per il prestigioso incarico, il Sottosegretario Merlo ha assicurato la propria disponibilità a fare da tramite, anche in questo caso, tra Italia e Argentina, aprendo i giusti canali istituzionali e favorendo lo scambio di informazioni tra la Rai e la televisione pubblica argentina.

“Notizie e documenti che filtrano dai grandi mezzi di comunicazione garantiti dalle Reti Pubbliche – commenta il Sottosegretario Merlo – sarebbero fonte di conoscenza e di partecipazione, facendo progredire ulteriormente l’amicizia tra i nostri Paesi già forte e consolidata”.