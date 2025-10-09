Nell’ambito della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, la traduttrice e ricercatrice Adriana Marcolini presenterà una lettura critica di De Amicis, Bontempelli e Moravia, autori che hanno raccontato Rio de Janeiro con sguardi diversi ma complementari.

L’appuntamento è per il 15 ottobre alle 18.30 al Teatro Italia, presso l’Istituto Italiano di Cultura.

L’attrice Giovanna De Toni interpreterà brani scelti, restituendo al pubblico la magia delle parole con cui gli autori italiani descrissero la città carioca tra il 1884 e il 1960.

Per l’Istituto di Cultura, Rio non fu per questi scrittori una semplice tappa di viaggio, ma “un laboratorio dello sguardo”, dove il paesaggio tropicale diventa riflessione estetica e simbolica.

Marcolini, esperta di letteratura e migrazioni culturali, ha dedicato la sua tesi all’opera Sull’Oceano di De Amicis, considerata il testo fondativo della letteratura dell’emigrazione italiana, tema fortemente legato alla storia del Brasile.

Ingresso gratuito.