Si terrà il prossimo 17 giugno presso la Itália di São Paulo la cerimonia di consegna del Premio Ciccillo Matarazzo 2025, riconoscimento annuale destinato a personalità italo-brasiliane che si sono distinte in ambito culturale, scientifico e sociale.

Già annunciati i nomi dei vincitori: Aurora Bernardini, professoressa della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di San Paolo (USP), e Marco Lucchesi, scrittore e poeta, attuale presidente della Biblioteca Nazionale del Brasile.

Nata nel 1941 a Domodossola, Aurora Fornoni Bernardini è una traduttrice, scrittrice, ricercatrice e docente universitaria nota per aver tradotto al portoghese diverse opere di autori italiani.

Anche Lucchesi si è distinto nella traduzione di scrittori italiani come Levi ed Eco, ma la sua fama è dovuta soprattutto alla sua produzione letteraria. Di particolare rilievo i romanzi “O dom do crime”, “O libratecário do Imperador” e “Adeus”, e le raccolte di poesie Clio, Sphera e Maví.

Il Premio Ciccillo Matarazzo è stato creato nel 2024 dall’imprenditore ed ex ambasciatore brasiliano in Italia Andrea Matarazzo in occasione del 150° anniversario dell’immigrazione italiana in Brasile, in onore di Francisco “Ciccillo” Matarazzo Sobrinho, imprenditore e mecenate brasiliano di origine italiana, fondatore del Museu de Arte Moderna e del Museu de Arte Contemporânea dell’Università di San Paolo.

Ogni anno, il premio celebra figure che rappresentano il contributo della collettività italo-brasiliana allo sviluppo del Paese.

Alla cerimonia saranno presenti anche l’ambasciatore italiano in Brasile, Alessandro Cortese, e membri della comunità italiana di San Paolo.