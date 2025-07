Dopo l’arduo lavoro portato avanti a Roma, in ambito CGIE, e dopo i recenti incontri con la comunità italiana in Argentina, che hanno avuto al centro del confronto con i connazionali il tema della cittadinanza, continua senza sosta il lavoro del presidente del MAIE Ricardo Merlo in tutta l’America Latina.

Giovedì 17 luglio Merlo ha presieduto l’incontro del Coordinamento MAIE San Paolo, tenutosi nella città dove risiede il maggior numero di connazionali in Brasile. Presente la coordinatrice MAIE nazionale, Luciana Laspro, oltre al coordinamento locale, composto da Mauricio Chiosini, Fabio D’Urso, Daniela Bortolotti, l’ex parlamentare Fausto Longo, Rodrigo Mauro e Daniel Pavarin.

Anche in questa occasione, così come accaduto in Argentina pochi giorni prima, sul tavolo il tema della cittadinanza italiana, dopo che il famigerato decreto Tajani ha tagliato fortissimamente lo ius sanguinis.

“San Paolo probabilmente è la città al mondo più colpita dal decreto”, ha commentato Merlo, per poi proseguire: “Con il coordinamento MAIE San Paolo abbiamo valutato la strategia futura da mettere in campo per cercare di migliorare questa nefasta legge in Parlamento, renderla meno drammatica per i discendenti degli italiani all’estero. Nel frattempo, attendiamo con trepidazione ciò che dirà la Corte Costituzionale sulla nuova legge, che noi come MAIE consideriamo da sempre assolutamente incostituzionale”.

Nell’agenda del Movimento Associativo Italiani all’Estero c’è il Congresso nazionale del MAIE Brasile, che si terrà il 23 agosto a Vitoria, Spirito Santo, proprio dove Ricardo Merlo, da Sottosegretario del governo italiano, aprì un nuovo consolato.

All’appuntamento saranno presenti coordinatori e delegati MAIE da tutto il Paese sudamericano: arriveranno da Porto Alegre, San Paolo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife. Parteciperanno anche tante associazioni italiane locali; il Presidente Merlo sarà accompagnato dall’On. Franco Tirelli e dal Coordinatore MAIE per le Americhe Antonio Iachini.

L’argomento principe del Congresso MAIE Brasile si può evincere già dal titolo che è stato dato all’evento: “La battaglia contro il decreto Tajani continua, non l’abbandoneremo mai”.

Furore ha causato un post registrato dal Sen. Merlo davanti al Consolato italiano a San Paolo, che in meno di 24 ore ha raggiunto oltre 40mila visualizzazioni, con migliaia di reazioni e commenti positivi.

“Dopo che la premier Meloni ha sottolineato la necessità, per l’Italia, di avere oltre 500mila lavoratori, domandiamo alla classe politica italiana: volete che i giovani italiani all’estero tornino in Italia o preferite immigrati da Africa, Medio Oriente e Asia?”.

Il presidente Merlo, davanti al coordinamento MAIE San Paolo, ha assicurato che la battaglia del Movimento, fuori e dentro il Parlamento, va avanti: “Contiamo sui nostri parlamentari per migliorare questa legge assurda, incostituzionale, che uccide l’italianità all’estero. Siamo pronti per agire, in particolare in Senato, per rendere la legge più equilibrata e meno penalizzante nei confronti dei nostri discendenti. Ora più che mai – ha concluso – vale il nostro motto: se hai sangue italiano sei italiano. Nonostante ciò che pensa Tajani”.