“Da quattro mesi il gruppo parlamentare del Partito Democratico continua a chiedere in Commissione esteri della Camera dei deputati una iniziativa diplomatico-parlamentare volta alla liberazione dei detenuti italiani in Venezuela”, così Fabio Porta membro della Commissione esteri nonché deputato eletto in America Meridionale.

“Insieme alla Presidente del Comitato diritti umani Laura Boldrini abbiamo incontrato la figlia dell’ex deputato Americo De Grazia e chiesto con una interrogazione parlamentare un maggiore impegno del governo italiano per la liberazione di tutti i nostri connazionali detenuti nelle carceri venezuelane”.

“Abbiamo più volte ricordato e denunciato l’assurda carcerazione del cooperante Alberto Trentini, arrestato nel novembre scorso senza nessuna imputazione o prova a suo carico”.

Il deputato democratico ricorda anche di “avere personalmente incontrato più volte il figlio di Biagio Pilieri, giornalista e politico italo-venezuelano, e di essere stato prescelto dalla ONG internazionale indipendente CASLA Institute come testimonial internazionale per la sua difesa proprio in ragione del mio impegno coerente per la causa della libertà e dei diritti dei detenuti in Venezuela”

“Le polemiche di queste ultime ore di alcuni esponenti della destra sui presunti silenzi del PD sul regime di Maduro sono false e pretestuose; gli amici venezuelani conoscono bene la nostra posizione e sanno che siamo il partito che per primo e con maggiore coerenza ha denunciato in questi anni tutti gli attentati alle libertà democratiche avvenuti in quel Paese.

A essere silenzioso e inoperante é semmai il nostro governo, al quale chiediamo una iniziativa forte e coraggiosa per riportare presto a casa i nostri connazionali”, conclude Porta.