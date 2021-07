Binance Coin – Una Piattaforma Globale di Trading di Criptovalute

Binance Coin ha recentemente attirato molta attenzione da parte dei media. Molto di questo è dovuto al fatto che è una delle ultime piattaforme progettate per semplificare il mondo spesso complesso dello scambio di valuta digitale. La recensione di Binance Coin mira a darti una visione imparziale del sistema e se è adatto a te. Ecco cosa abbiamo da dire.

Perchè Binance Coin?

Binance Coin ha fatto scalpore nella comunità grazie alla sua configurazione unica ed efficiente. L’impressionante performance di Binance Coin in futuro ha attratto un numero enorme di investitori, ma è importante notare che non è più immune dalla natura caotica del mercato delle criptovalute.

Vuoi una prova? Ebbene, Binance Coin ha triplicato di valore tra aprile e maggio, per poi crollare del cinquanta per cento nella seconda metà del mese. Da allora è rimbalzato e attualmente si trova a circa il settanta percento dal suo picco.

Binance Coin funziona come una tipica valuta, tranne per il fatto che non depositi denaro. Invece acquisti token Binance con denaro reale da broker accreditati come il Yuan Pay Group, e poi usi quei token per fare trading sulla piattaforma live. Il processo è estremamente semplice e diretto.

Il trading può richiedere da dieci a sessanta secondi sulla maggior parte delle piattaforme, a seconda delle dimensioni dell’operazione.

Con Binance Coin puoi scambiare quasi tutte le principali valute. Ciò include le valute più popolari in tutto il mondo come: il dollaro USA, l’euro, lo yen giapponese, il franco svizzero, il dollaro australiano e la sterlina britannica.

I Trader e Le Materie Prime

La maggior parte dei trader di criptovalute non è consapevole di poter scambiare anche materie prime! In effetti, il team di Binance afferma di aver visto un aumento delle richieste di trader che vogliono scambiare materie prime come petrolio, oro e rame.

C’è anche una sezione speciale dedicata a questo tipo di trading chiamata Commodities Market in cui Binance Coin si adatta perfettamente.

Un altro aspetto positivo di Binance Coin è che, a differenza di altri token, questo è effettivamente supportato da un vero asset. Il token è supportato da un pool di monete Binance che sono state inizialmente generate quando gli investitori hanno acquistato i token Binance durante il loro lancio.

Quindi gli investitori hanno la proprietà effettiva di un bene fisico. Questo aiuta a creare un mercato più sicuro sia per i venditori che per gli acquirenti.

Come Funziona?

Gli investitori acquistano i token Binance utilizzando i loro portafogli Binance, quindi scambiano questi token con qualsiasi altra valuta o merce sul mercato.

Binance ha collaborato con una serie di noti istituti finanziari per emettere il token Binance, rendendolo una valuta molto valida per l’uso come token. Può essere scambiato, detenuto e venduto in base al suo valore di mercato attuale.

Binance Coin non vale tanto quanto una valuta reale. Tuttavia, poiché le negoziazioni di token di Binance sono regolate sul tasso di cambio, il suo valore è soggetto a fluttuazioni su base giornaliera.

Se sei interessato a fare trading su Binance Coin, devi stare molto attento per assicurarti che il tuo investimento sia protetto. Oltre a proteggere il tuo investimento, devi anche essere cauto per assicurarti che il tuo investimento non venga sfruttato da trader senza scrupoli.

Conclusione

Molti esperti si schierano dalla parte di Binance Coin e affermano che sarà una forza significativa nel settore delle criptovalute e migliorerà significativamente le condizioni di trading e investimento in criptovalute.

Il token ha un valore di circa $ 0,15 ciascuno (può cambiare in qualsiasi momento). Questo è ancora un importo relativamente piccolo considerando quanto siano preziose le migliori valute, ma è un enorme miglioramento rispetto a quando valeva solo una frazione di centesimo.