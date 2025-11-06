Automobili Lamborghini continua a crescere: a Sant’Agata Bolognese l’azienda ha inaugurato la nuova selleria, completamente rinnovata e ampliata.

Come riporta Il Resto del Carlino, l’intervento accompagna l’evoluzione della linea Temerario, la supersportiva che ha segnato la completa ibridazione della gamma.

L’ampliamento, parte del più ampio piano di trasformazione industriale legato al lancio di Temerario, ha comportato il raddoppio dei macchinari e l’ottimizzazione dei flussi produttivi, con l’obiettivo di sostenere l’aumento dei volumi e offrire un livello di personalizzazione ancora più elevato.

Oggi il reparto produttivo si estende su 2.600 metri quadrati, rispetto ai 1.400 precedenti, integrando nuove tecnologie e soluzioni ergonomiche per garantire efficienza e qualità artigianale.

La nuova selleria, cuore dell’ampliamento, ospita 170 artigiani specializzati, professionisti altamente qualificati che realizzano a mano gli interni di ogni vettura destinata a diventare ambasciatrice del Made in Italy nel mondo.

Qui si lavorano materiali pregiati come pelle e microfibre, offrendo infinite possibilità di personalizzazione grazie al programma Ad Personam, scelto da oltre il 94% dei clienti Lamborghini.