In Spagna si celebra la decima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, iniziativa dedicata alla promozione della cultura gastronomica italiana come simbolo di dialogo interculturale e sviluppo sostenibile.

L’edizione 2025, incentrata su salute, cultura e innovazione, si svolgerà in diverse città spagnole con eventi, degustazioni e incontri che coinvolgeranno istituzioni, chef e appassionati.

La rassegna si apre oggi all’Ambasciata d’Italia a Madrid con l’evento Sigep World 2026 Roadshow, dedicato al settore del food service e alle nuove tendenze del gelato, della pasticceria e della ristorazione. Il 12 novembre, sempre in ambasciata, è in programma l’incontro “Sapori in dialogo: la Dieta Mediterranea come patrimonio condiviso tra Italia e Spagna”, con gli chef Marcello Spadone e Juanjo López, affiancati da esperti del settore agroalimentare e della nutrizione.

Nella stessa giornata lo chef Spadone terrà una masterclass all’Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid, seguita il giorno successivo da un pranzo di gala realizzato insieme agli studenti.

Sempre il 12 novembre, presso l’Istituto Italiano di Cultura, si terrà l’incontro “Diecimila generazioni tra Spagna e Italia” con l’antropologo Giorgio Manzi, dedicato al rapporto tra alimentazione, scienza e evoluzione umana.

Il 20 novembre il Consolato Generale d’Italia a Madrid ospiterà l’evento “Il panettone: gusto, innovazione e cultura artigianale”, con il maestro Giuseppe Piffaretti e altri mastri lievitisti. Il 21 novembre si svolgeranno le selezioni spagnole della Coppa del Mondo del Panettone in vista della finale mondiale di Milano 2026.

Dal 15 al 30 novembre la Camera di Commercio Italiana per la Spagna, con l’Accademia Italiana della Cucina, promuoverà “Sabor a Italia”, percorso gastronomico nei ristoranti e gastrobar spagnoli con menu speciali a base di prodotti italiani certificati. Nello stesso periodo l’ICE lancerà “Quesos de Italia”, campagna digitale per far conoscere la varietà dei formaggi italiani e le tradizioni che li accompagnano.

Nell’ambito della Settimana sarà infine promossa l’Accademia della Cultura Enogastronomica Italiana, progetto del Ministero degli Esteri con Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, che prevede corsi online e laboratori dedicati a vino e olio per valorizzare la Dieta Mediterranea e la sostenibilità dei modelli alimentari.