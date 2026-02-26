L’Asia-Pacifico si conferma una delle aree più dinamiche per l’internazionalizzazione delle imprese italiane e un mercato sempre più determinante per l’export nazionale. In questo contesto si inserisce l’Area Meeting 2026 delle Camere di Commercio Italiane operanti in Asia e Oceania, in programma il 27 e 28 febbraio a Melbourne.

Dopo le precedenti edizioni a Hong Kong, Dubai e Singapore, l’incontro riunirà Presidenti e Segretari Generali delle Camere attive nei principali hub economici dell’Indo-Pacifico, dalla Cina al Giappone, dalla Corea del Sud al Sud-Est asiatico, fino a India e Australia. Una rete che accompagna quotidianamente le imprese italiane nei processi di accesso e consolidamento nei mercati ad alta competitività e crescente domanda globale.

L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio e Industria Italiana a Melbourne, presieduta da Adrian Lo Giudice e guidata dalla Segretaria Generale Veronica Misciattelli, con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Melbourne e il coinvolgimento del Governo dello Stato del Victoria.

«L’Indo-Pacifico rappresenta oggi uno dei quadranti più strategici per la crescita economica globale e per il rafforzamento della presenza italiana nei mercati extraeuropei», ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia in Australia Nicola Lener. «Il coordinamento tra diplomazia economica, sistema camerale e imprese è essenziale per consolidare relazioni di lungo periodo e valorizzare il contributo del Made in Italy in un’area ad alta innovazione e dinamismo.»

L’Area Meeting si inserisce nel quadro delle attività di Assocamerestero, che coordina 86 Camere in 63 Paesi. Saranno presenti il Presidente Mario Pozza e il Segretario Generale Domenico Mauriello.

«Il rafforzamento della presenza italiana nell’Indo-Pacifico è una priorità strategica per il nostro sistema produttivo», ha dichiarato Pozza. «Le Camere italiane all’estero rappresentano un’infrastruttura economica fondamentale per accompagnare le imprese nei mercati ad alta crescita e per costruire relazioni stabili e durature con i partner internazionali.»

L’edizione 2026 sarà dedicata a due temi chiave: l’Intelligenza Artificiale applicata alla manifattura avanzata, alla logistica e ai servizi, e i grandi eventi sportivi come driver di sviluppo e attrazione di investimenti. In vista del Formula 1 Australian Grand Prix, è prevista una sessione con il Presidente della Australian Grand Prix Corporation, Martin Pakula, per approfondire le opportunità economiche legate a infrastrutture, innovazione, hospitality e promozione territoriale.

L’Area Meeting 2026 si conferma così un momento di integrazione tra diplomazia, rete camerale e autorità locali, rafforzando il Sistema Italia in uno dei quadranti più strategici dell’economia mondiale.