Rafforzare la cooperazione internazionale per contrastare le mafie globali nell’era dell’iperconnessione. È questo il messaggio lanciato dall’onorevole Fabio Porta (PD), che giovedì 16 aprile ha accolto una qualificata delegazione di giuristi italiani e brasiliani presso la Camera dei Deputati, nell’Aula dei Gruppi Parlamentari.

L’incontro si è svolto in occasione del convegno dedicato alla lotta alla criminalità organizzata transnazionale, promosso dall’Accademia Juris e diretto da Federico Penna, con l’obiettivo di approfondire le nuove sfide poste dall’evoluzione tecnologica e dalla crescente interconnessione globale.

Nel suo intervento introduttivo, Porta ha rivolto un caloroso saluto ai partecipanti, evidenziando il valore strategico della collaborazione tra Italia e Brasile sia sul piano accademico sia su quello operativo.

Il parlamentare ha sottolineato come il dialogo tra studiosi e operatori del diritto rappresenti un elemento chiave per rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali transnazionali.

Particolare rilievo è stato dato anche al significato simbolico della sede dell’incontro: un luogo centrale del confronto politico e istituzionale italiano, che testimonia l’impegno del Parlamento nel sostenere sinergie tra magistratura, università e società civile.

Il convegno, arricchito dagli interventi di autorevoli relatori dei due Paesi, è stato indicato da Porta come un esempio concreto di cooperazione internazionale al servizio della legalità e della difesa dei valori democratici, oggi più che mai messi alla prova da reti criminali sempre più sofisticate e globalizzate.