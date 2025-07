Il 7 e 8 luglio prossimi si celebrerà la Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo, istituita per promuovere la cooperazione tra i Paesi che si affacciano su questo mare e l’Unione Europea, nel segno della sostenibilità, della pace e della solidarietà.

L’evento speciale si terrà a Roma, presso Spazio Europa (Via IV Novembre 149), sede dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia e della Rappresentanza della Commissione Europea, organizzato da Abbraccio del Mediterraneo ETS.

L’Abbraccio del Mediterraneo ETS è pronto all’azione

In un momento in cui l’Europa sembra perdere slancio su temi cruciali come la giustizia climatica, i diritti umani e la cooperazione tra i popoli, l’associazione sceglie di sostenere con forza questa Giornata Internazionale.

Perché occuparsi di Mediterraneo significa occuparsi di diritti, pace, biodiversità e futuro condiviso. E oggi più che mai, è necessario esserci, con coraggio e visione.

Tra i protagonisti dell’iniziativa figurano nomi di rilievo come:

Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Movimento Europeo,

Mariasole Bianco, biologa marina e divulgatrice scientifica,

Heïdi Sevestre, glaciologa e attivista climatica,

Monica Lucarelli, Assessora del Comune di Roma,

Katia Petrini, Capo Delegazione Italiana W20,

Rappresentanti istituzionali di Grecia, Ventotene, Nettuno, Anzio e del Ministero dell’Ambiente.

Echi di Ventotene

Pur non svolgendosi fisicamente a Ventotene, questo evento mantiene l’eredità dell’isola:

• Custodi della Biodiversità: Ispirati dall’Area Marina Protetta di Ventotene, ci impegniamo a proteggere il patrimonio naturale del Mediterraneo.

• Spirito di Unione: Riferimento al “Manifesto di Ventotene”, un appello a credere in un’Europa unita, democratica e garante di giustizia sociale.

• Valori Fondanti: Promozione dei principi di libertà, stato di diritto e cooperazione intergenerazionale che Ventotene rappresenta.

Roma diventa palcoscenico europeo

Roma, diventa il fulcro di un’iniziativa che mira a:

• Rafforzare l’Identità Europea: Dimostrare come la collaborazione mediterranea sia un pilastro fondamentale per un’Europa più coesa e influente.

• Promuovere la Sostenibilità: Definire strategie comuni per affrontare le sfide ambientali e costruire un futuro sostenibile per il Mediterraneo e l’Europa.

• Creare un Dialogo Transnazionale: Offrire una piattaforma di scambio tra i paesi del Mediterraneo, l’UE e i suoi cittadini e cittadine.

Un invito all’azione per il futuro del Mediterraneo

Le parole della Presidente Arianna Pigini risuonano come un appello autentico e lungimirante: non basta fermarsi alla consapevolezza dei problemi che affliggono il Mar Mediterraneo, è il momento di trasformare la sensibilità in azioni concrete. Davanti alle sfide ambientali, sociali ed economiche che minacciano questa culla di civiltà, la responsabilità di chi oggi vive sulle sue sponde è grande e non può più essere rimandata.

Agire significa scegliere di essere protagonisti del cambiamento, coltivando la cooperazione tra i paesi e i popoli che condividono questo stesso mare. Significa impegnarsi per proteggere la biodiversità, per innovare nei modelli di sviluppo e per garantire che le generazioni future possano ereditare non solo un mare ricco di vita, ma anche un esempio di solidarietà e visione comune.

Nell’orizzonte tracciato dalla Presidente, si intravede una nuova stagione di responsabilità collettiva: ognuno e ognuna di noi è chiamato a partecipare attivamente, a fare la propria parte affinché il Mediterraneo torni ad essere un simbolo di prosperità condivisa, di pace duratura e di dialogo tra civiltà. Agire oggi, senza esitazioni, è l’unica via per costruire un domani all’altezza dei sogni e dei valori che questa giornata internazionale celebra.