È stato rintracciato e arrestato a Fortezza, in Alto Adige, il giovane di origine straniera che si era reso irreperibile fuggendo all’estero per sottrarsi a una condanna definitiva per rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo era ricercato per reati commessi tra il 2022 e il 2023 e doveva scontare una pena residua di tre anni e tre mesi di reclusione.

L’operazione è stata condotta nel pomeriggio di mercoledì dai carabinieri del Nucleo operativo di Vipiteno e della Stazione di Fortezza, al termine di un’attività investigativa mirata basata su servizi di osservazione, pedinamento e monitoraggio dei contatti e degli spostamenti del soggetto.

Gli accertamenti hanno permesso di individuare il suo rientro in Italia e la sua presenza nel comune di Fortezza, dove aveva trovato rifugio in un’abitazione privata.

Una volta localizzato l’indirizzo, i militari sono intervenuti procedendo all’arresto senza incidenti. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Bolzano, dove dovrà scontare interamente la pena residua.

L’operazione conferma l’efficacia della cooperazione informativa e investigativa dell’Arma nel contrasto alla latitanza e nel rintraccio di soggetti che tentano di sottrarsi alla giustizia rifugiandosi all’estero, ribadendo che la fuga non garantisce l’impunità e che le condanne definitive vengono comunque eseguite.