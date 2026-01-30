A Mar del Plata si è svolto un nuovo incontro del “Caffè Macchiato”, iniziativa culturale della Lega delle Donne Italiane in Argentina.

Al centro dell’appuntamento il Risorgimento italiano, raccontato attraverso arte, musica, letteratura e danza, con un’attenzione particolare al ruolo delle donne e alla figura di Anita Garibaldi.

Un progetto che mira a coinvolgere le nuove generazioni e a rafforzare il legame tra Italia e Argentina.

TUTTI I DETTAGLI

Mar del Plata, cuore del turismo argentino nel pieno dell’estate australe, ha ospitato lo scorso fine settimana un nuovo incontro del “Caffè Macchiato”, l’iniziativa culturale promossa dalla Lega delle Donne Italiane in Argentina, dedicata all’approfondimento della storia e della cultura italiana attraverso prospettive originali e inclusive.

Il tema scelto per questo appuntamento è stato il Risorgimento italiano, raccontato mettendo in luce il ruolo delle donne, spesso rimasto ai margini della narrazione storica tradizionale. Un percorso che ha intrecciato memoria, identità e cultura, coinvolgendo un pubblico attento e partecipe.

L’incontro si è svolto presso la Federazione delle Società Italiane di Mar del Plata e ha visto la partecipazione di numerosi relatori. Grande partecipazione anche durante l’analisi dell’Inno di Mameli, che il pubblico ha poi cantato coralmente.

L’iniziativa non si ferma qui. La Lega delle Donne Italiane in Argentina ha già annunciato nuovi incontri previsti per luglio, dedicati al dialogo tra tango argentino e migrazione italiana, e ad altre riflessioni sul profondo legame culturale tra due Paesi uniti da una storia comune, nonostante la distanza geografica.