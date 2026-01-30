Gli Stati Uniti tornano a chiedere la liberazione immediata dei prigionieri politici in Venezuela.

Secondo ONG e autorità internazionali, centinaia di persone restano detenute arbitrariamente.

Tra loro almeno 24 italo-venezuelani, definiti “ostaggi” dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’Italia potrebbe ora guidare un’iniziativa diplomatica europea.

Cresce la pressione internazionale sul Venezuela per la liberazione dei prigionieri politici ancora detenuti nelle carceri del Paese.

Gli Stati Uniti hanno esortato le autorità di Caracas a rilasciare “immediatamente e senza condizioni” tutte le persone incarcerate per motivi politici, denunciando un sistema giudiziario segnato da detenzioni preventive prolungate, limitazioni al diritto di difesa e tribunali fortemente influenzati dal potere politico.

Secondo l’ambasciatore statunitense Leandro Rizzuto, circa mille persone continuano a essere detenute ingiustamente.

Una stima che trova riscontro nei dati diffusi dall’avvocato Gonzalo Himiob, vicepresidente dell’ONG Foro Penal, e citati dal quotidiano La Ragione. Numeri che smentiscono le rassicurazioni del governo venezuelano: solo 270 persone sarebbero state effettivamente rilasciate, di cui 231 uomini e 40 donne, mentre almeno 800 detenuti restano in carcere in modo arbitrario.

Particolarmente delicata è la situazione dei cittadini europei.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che almeno 24 italo-venezuelani si trovano ancora in prigione, definendo la loro condizione quella di veri e propri “ostaggi”. Una definizione che sottolinea la gravità del caso e il carattere politico delle detenzioni.

Il quotidiano riporta anche la testimonianza di Biagio Pilieri, liberato dopo 498 giorni di prigionia nel carcere dell’Helicoide e in condizioni di salute critiche, pochi giorni prima della scarcerazione degli italiani Alberto Trentini e Luigi Gasperini.

«La semplice privazione della libertà produce un deterioramento fisico e psicologico – ha dichiarato Pilieri – un fenomeno noto come prigionizzazione».

Secondo il Foro Penal, anche per chi ottiene la scarcerazione la libertà resta spesso solo formale: persistono infatti misure cautelari come il divieto di espatrio e di parola, che limitano fortemente i diritti fondamentali degli ex detenuti.

Per l’ONG, l’Italia ha ora l’opportunità di svolgere un ruolo diplomatico centrale: Roma potrebbe guidare un’iniziativa europea per chiedere la liberazione di tutti i prigionieri politici europei, evitando che l’apparato repressivo venezuelano continui ad agire lontano dai riflettori internazionali.