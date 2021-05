ARGENTINA | Concerto lirico “Sacre Faville” per il 2 giugno, promosso dalla comunità italiana

La comunità italiana promuovere un concerto in occasione della Festa della Repubblica Italiana. Secondo quanto si legge sul Giornale di Vicenza, infatti, il 2 giugno sarà trasmesso il concerto lirico “Sacre Faville” registrato in chiesa e in piazzale della Vittoria a Breganze per la Festa della Repubblica e per la Giornata nazionale del migrante italiano in Argentina, che viene festeggiata il 3 giugno.

Il video sarà trasmesso sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’associazione promotrice Familias Sicilianas e alla televisione regionale di Paranà.

A esibirsi sarà il duo vicentino “Sacre Faville” formato dal soprano Alessandra Borin e dall’organista Manuel Canale. In repertorio brani di musica sacra del tardo Ottocento e primi del Novecento, preceduti dall’Inno d’Italia.

Spiccano l’esecuzione in tempi moderni e in prima mondiale del “Gloria” di padre Davide da Bergamo e le partiture di padre Battista da Falconara, considerati i principali esponenti della musica dei frati minori francescani. Ma ci saranno anche brani del compositore emigrato Ettore Barili.