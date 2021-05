FOCUS | Nutella, la crema alla nocciola che ha conquistato il mondo

Il Nutella Day – che si celebra ogni 5 febbraio – si è conquistato quest’anno una moneta d’argento celebrativa della Zecca di Stato per la serie delle Eccellenze del made in Italy andata anche alla Lettera dell’Olivetti (nel 2020) e alla Vespa della Piaggio (nel 2019).

D’altronde – si legge in un focus di 9Colonne – stiamo parlando del vessillo di una grande impresa familiare del Made in Italy, diventata la crema spalmabile al cacao più celebre del mondo, prodotta in 365mila tonnellate all’anno. Nel 2005 a Gelsenkirchen, in Germania, circa 30mila persone si radunarono per partecipare alla più grande colazione continentale a base di Nutella mai realizzata al mondo.

Poi Sara Rosso, blogger degli Stati Uniti (paese in cui sono stati anche aperti fast food dedicati: nel 2017 a Chicago e nel 2018 a New York) decise che la crema made in Italy meritasse una festa tutta sua e, il 5 febbraio 2007, lanciò sui social l’hashtag #worldnutelladay trasformando la sua passione in un fenomeno globale. Ed il successo fu tale che, nel 2015, Rosso cedette l’esclusività del marchio World Nutella Day direttamente a Ferrero.

Il gruppo dolciario ha un fatturato che si aggira intorno ai 12 miliardi di euro e le vendite, anche nel 2020 dello scoppio della pandemia da Covid-19, sono aumentate di circa il 1,5% con primi mercati Stati Uniti, Germania, Francia oltre che Italia. Il gruppo Ferrero ha 31 stabilimenti produttivi nel modo (di cui tre operanti nell’ambito delle imprese sociali in Africa e Asia), è presente in 53 Paesi con oltre 34mila collaboratori ed i suoi prodotti sono commercializzati in 170 paesi.

Inoltre con la Ferrero Hazelnut Company, che raggruppa la filiera della nocciola, ha otto impianti di lavorazione e sei aziende agricole.