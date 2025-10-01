Il Sottosegretario di Stato per l’Agricoltura, la Sovranità Alimentare e le Foreste, Sen. Patrizio Giacomo La Pietra, si è recato a Madrid, su delega del Ministro Lollobrigida, per partecipare alla 17ma edizione di “Fruit Attraction”, principale evento fieristico spagnolo dedicato ai prodotti ortofrutticoli ed ormai un appuntamento internazionale di grande rilevanza per il settore ortofrutticolo.

Anche quest’anno l’Italia si è confermata quale secondo Paese, dopo la Spagna, con un totale di 318 aziende espositrici presenti (rispetto a 196 del 2024), di cui 106 aziende e associazioni all’interno della collettiva ICE.

Alla vigilia dell’apertura della Fiera, l’Ambasciatore Buccino Grimaldi ha ospitato nel giardino dell’Ambasciata d’Italia un ricevimento aperto a tutte le aziende italiane presenti in fiera e che ha visto la partecipazione del Sottosegretario La Pietra e delle principali associazioni di categoria del settore ortofrutticolo (Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative Fedagripesca, Filiera Italia e Fruitimprese).

L’occasione ha dato modo all’Ambasciatore d’Italia a Madrid di ricordare l’importanza del settore ortofrutticolo per l’economia agricola della Spagna, primo produttore europeo di ortaggi e secondo produttore di frutta, e il ruolo centrale svolto da Fruit Attraction nella proiezione internazionale del settore ortofrutticolo spagnolo.

Il Sottosegretario La Pietra ha illustrato le molteplici iniziative del governo italiano di sostegno al settore agro-industriale, tra cui da ultimo l’approvazione, lo scorso 25 settembre, da parte della Cabina di regia del PNRR di un ulteriore incremento di 2 miliardi di euro destinati ai contratti da filiera.

Il giorno seguente il Sottosegretario ha partecipato all’inaugurazione di Fruit Attraction alla presenza del Ministro per il commercio spagnolo Planas ed ha visitato gran parte degli stand delle aziende, consorzi e Regioni italiane presenti, oltre ad inaugurare il Padiglione Italia dell’Agenzia Italiana per il Commercio Estero che quest’anno ha aumentato la partecipazione delle aziende rappresentate confermandosi quale attore determinante del sostegno all’export.

Il Sottosegretario, nell’esprimere soddisfazione per l’importanza della manifestazione fieristica, ha ribadito il supporto e la vicinanza del Governo ai produttori italiani del settore, in un momento di incertezza legata all’aumento dei dazi americani e alle difficoltà produttive dovute ai cambiamenti climatici.