Giappone ospite del Salone del Libro 2027, una “partnership” tra la carne Kobe – scrive La Stampa – e la nostra Fassona.

Non ultimo, il Barolo sui voli della compagnia di bandiera.

Sono alcuni tasselli della missione del “Sistema Piemonte” nel Sol Levante, dove ieri il governatore Alberto Cirio ha tirato le somme della prima parte del viaggio, insieme alla sua giunta ma anche a Politecnico, Camera di Commercio e Confindustria.

Location, l’ambasciata italiana a Tokyo, di sfondo i rigogliosi giardini che uniscono i sapori nostrani al gusto nipponico.

“Ne abbiamo parlato con il viceministro al Turismo, Katsunori Talcahashi, che già conosce il nostro territorio: l’opportunità è molto concreta. In questo Paese tutto è cultura”, ha spiegato il presidente della Regione, che ha già il via libera del sindaco Stefano Lo Russo e dell’associazione organizzatrice della kermesse, Torino città del libro.