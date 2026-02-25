È disponibile sul sito dell’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo la prima “Guida agli Affari in Repubblica Dominicana”, documento introduttivo e operativo dedicato a un mercato ad alto potenziale per l’export e gli investimenti italiani, nonché – in prospettiva regionale – a una piattaforma di accesso ai Caraibi.

“Negli ultimi anni – si legge in una nota – la Repubblica Dominicana si è consolidata come economia a reddito medio-alto e tra le più dinamiche dell’America Latina, con tassi di crescita del PIL tra i più elevati della regione.

Tale andamento è sostenuto da stabilità politica, apertura internazionale e collocazione geografica favorevole, fattori che hanno accompagnato lo sviluppo del turismo e l’afflusso di investimenti diretti esteri”.

La Guida, pubblicata come prima edizione 2025 e destinata ad aggiornamenti periodici, è articolata in sezioni dedicate al Sistema Italia, alle ragioni e alle modalità per investire nel Paese e ai settori di maggiore interesse (tra cui turismo, energie rinnovabili, manifattura, biomedicina, immobiliare e agroindustria).

Il documento comprende poi una dettagliata parte dedicata alle esigenze operative delle imprese, illustrando le procedure per costituire un’entità commerciale, adempimenti doganali quadro degli incentivi (anche tramite zone franche e regimi speciali), orientamento sugli interlocutori istituzionali dominicani e sugli strumenti di semplificazione, incluso lo sportello unico digitale per gli investimenti (VUI-RD).

Viene al contempo offerto un inquadramento dei principali aspetti regolamentari e di compliance.