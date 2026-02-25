“Con l’approvazione definitiva del Senato del decreto legge Milleproroghe, i genitori italiani avranno più tempo – tre anni fino al 31 maggio 2029 – per presentare la dichiarazione della volontà di acquisto della cittadinanza per i figli minori. Questa norma modifica il termine previsto dal decreto legge 36/2025 che indicava l’ultimo giorno utile al 31 maggio 2026.

Una proroga significativa, che fa seguito all’abolizione della tassa di 250 € a pratica ottenuta dal Maie nell’ultima legge di bilancio, e che consentirà ai numerosi italiani che vivono nel mondo di affrontare con più tempo e tranquillità un non sempre semplice disbrigo di pratiche burocratiche.

Si tratta di un risultato dovuto alla battaglia che il Maie ha condotto in favore degli italiani che, pur vivendo all’estero, restano legati all’Italia, loro patria di origine, cui sono legati indissolubilmente e di cui intendono trasmettere valori, tradizioni e costumi.

È un esempio calzante del ruolo concreto che svolge il nostro Movimento nel Parlamento italiano: occuparsi delle necessità pratiche dei nostri connazionali che hanno il sacrosanto diritto di avere le stesse opportunità di chi vive in Patria”. Lo dichiara il senatore Mario Alejandro Borghese, vicepresidente del Maie, eletto in America Latina.