Maranza – Rio Pusteria (BZ) – Esiste un luogo in Alto Adige dove ogni età trova il proprio spazio per crescere, divertirsi e sognare.

Un luogo dove bambini, ragazzi, genitori e nonni sono liberi di vivere una vacanza da sogno tra natura e famiglia. Il Familiamus, family hotel 5 stelle all inclusive, ha riaperto il 5 dicembre, inaugurando una nuova stagione ricca di attività didattiche e pure emozioni da vivere insieme.

Fiore all’occhiello del Familiamus è un’area giochi di ben 1000 mq, progettata per accogliere neonati, bambini e adolescenti in spazi dedicati a tutte le ore del giorno, per scoprire i propri talenti, vivere avventure in famiglia e fare nuove amicizie.

Per i più piccoli, al piano terra è presente un’area con giochi morbidi, mentre nelle varie aree dell’hotel sono stati ricavati dei luoghi tranquilli con ceste di Mosè, box e amache per neonati.

Anche al Magolix Club, aperto da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 21:00 e la domenica dalle 9:00 alle 15:00, si trova un angolo per gattonare con giochi senso-motori e una piccola struttura da arrampicata con scivolo, tavoli per lavoretti creativi e una cameretta per il riposino con tenda tipi e amache su cui dondolarsi, sempre sotto la supervisione del personale specializzato.

A disposizione dei genitori h24 una cucina attrezzata con forno a microonde, bollitore, scaldabiberon.

I bambini tra i 4 e gli 11 anni possono divertirsi ai tavoli degli esperimenti nel laboratorio magico, sfidandosi sulle bobbycar nelle piste che collegano i piani dell’hotel, giocando in squadra nell’ampia palestra, dando libero sfogo alla propria creatività nell’atelier di pittura o nel laboratorio del legno.

Infine, la Teens Room è dedicata agli adolescenti, con console e spazi per socializzare tra coetanei, tornei sportivi in palestra, serate a tema, laboratori formativi, escape game e il percorso Ninja-Starrior con stazioni di arrampicata, che unisce equilibrio e abilità.

All’esterno, ampi spazi dove giocare in libertà con il parco giochi sulla sabbia con scivoli, altalene e pista per le biglie; i trampolini per sperimentare divertimento e leggerezza; la fattoria degli animali, dove imparare a prendersi cura delle piccole creature; la palestra da arrampicata con percorsi differenziati per abilità; il nuovo maneggio Equidolomites, per le prime avventure a cavallo.

Al Familiamus anche il momento dei pasti diventa un’esperienza di pura magia, grazie al ristorante dedicato ai bambini e agli adolescenti, con cene magiche a tema, buffet di insalate e antipasti realizzati con materie prime locali per piatti sani e creativi.

Per tutta la famiglia, una volta a settimana, la cena di gala celebra l’arte della convivialità con eleganza e gioia, seguendo la filosofia dell’hotel che unisce spensieratezza e cura.

Come in una fiaba, il Familiamus è un luogo pensato per nutrire la felicità: dei bambini che imparano, giocano e si emozionano; degli adolescenti che vivono avventure indimenticabili; dei genitori e dei nonni che ritrovano tempo, leggerezza e spazio anche per loro stessi.

Familiamus è un family hotel 5 stelle situato sull’altopiano di Maranza, nel comprensorio di Rio Pusteria (Alto Adige), pensato per indimenticabili vacanze in famiglia.

La struttura, gestita dalla famiglia Nestl, propone un’ospitalità di alta qualità che coniuga design, natura e divertimento in ogni stagione. Un luogo dove il gioco incontra il relax, e ogni momento è pensato per rafforzare il legame tra genitori e figli.